"Полная ж**а": непобежденный нокаутер разнес эксчемпиона мира из Украины

Денис Беринчик сражался против Кейшона Дэвиса в Нью-Йорке. К сожалению, "Украинский танк" не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

В ночь с 14 на 15 февраля на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке состоялся поединок Беринчик– Девис. Украинский боксер досрочно уступил американскому визави в четвертом раунде боя.

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Что сказал Джервонта Дэвис

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис прокомментировал победу Кейшона Дэвиса над Денисом Беринчиком. Американский боксер жестко высказался по отношению к украинцу.

Дэвис заявил, что "Украинский танк" даже хуже прежнего абсолютного чемпиона мира из Австралии Джорджа Камбососа. Которого победил Василий Ломаченко, сообщает 24 канал.

Победа Кейшона над Беринчиком? Чувак, с которым он сражался– полная д**а. Этот чувак посредственно и мусор. Он даже хуже Камбососа. Top Rank хорошо умеет подбирать для вас соперников с крутыми рекордами, которые на самом деле совершенно отстойны. У этого чувака был пояс, но по факту он еще хуже Камбососа,

– сказал Дэвис в интервью Шону Зиттелю.

Напомним, что Денис Беринчик выиграл пояс чемпиона мира WBO в мае 2024 года, одолев Эммануэля Наваррете. В бою против Дэвиса украинец потерпел первое поражение в карьере за 20 поединков.