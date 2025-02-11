Боя с Ломаченко не будет: Беринчик назвал следующего соперника в случае победы над Дэвисом
Денис Беринчик вскоре сразится с Кейшоном Дэвисом. На кону поединка чемпионский пояс по версии WBO в легком весе.
"Украинский танк" высказался относительно своего будущего, которое ожидает его после боя с американцем. Боксер не планирует завершать карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.
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С кем будет драться Беринчик
Денис Беринчик рассказал, чем будет заниматься после защиты титула против Кейшона Дэвиса. "Украинский танк" планирует провести бой с другим американским боксером.
36-летний спортсмен в случае победы над Кейшоном Дэвисом хотел бы разделить ринг с Джервонтой Дэвисом. Также Беринчик прокомментировал возможностью боя с Ломаченко.
Я присматриваюсь к Джервонте Дэвису. Ломаченко? Вряд ли два украинца в ринге смогут собрать достаточно денег, чтобы помочь армии. Кроме того, это может быть неинтересно для зрителей. Я и без Ломаченко неплохо помогаю ВСУ,
– высказался Беринчик.
Напомним, что Денис Беринчик будет драться с Кейшоном Дэвисом – 14 февраля. Главное событие вечера бокса в Нью-Йорке состоится на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".