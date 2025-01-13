"Накрученный америкос": Беринчик дал оценку будущему оппоненту

Денис Беринчик прокомментировал предстоящий поединок против Кейшона Дэвиса. "Украинский танк" поделился мнением относительно американского боксера.

Чемпион мира WBO в легком весе оценил своего соперника. Беринчик также прокомментировал план на поединок с американцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Студию бокса Виктора Ялимова.

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Беринчик оценил Дэвиса

Денис Беринчик ответил на вопросы относительно своего будущего соперника Кейшона Дэвиса. "Украинский танк" рассказал, что вместе командой еще не проверяли качества американца, поэтому пока сложно дать ему оценку.

Беринчик заявил, что со стороны Дэвиса видно только немалое количество пафоса. Также Денис отметил, что Кейшон не является звездой в боксе.

Даже не знаю, какие качества? Сила, ловкость, гибкость, выносливость, и скорость? Мы еще не проверяли. То, что он накрученный америкос – это само собой. Не тянет он на звезду, потому что у него не было еще хороших боев и хороших оппонентов,

– сказал Беринчик.

Денис решил не раскрывать план на бой. "Украинский танк" лаконично ответил, что план работает только до первого пропущенного удара.

Напомним, что Денис Беринчик встретится с Кейшоном Дэвисом 14 февраля. Главный поединок вечера бокса состоится в Нью-Йорке на легендарном "Мэдисон-сквер-гарден".