"Украинский танк" назвал условие, при котором проведет бой с Ломаченко

Денис Беринчик высказался относительно Василия Ломаченко. Украинский боксер поделился мыслями относительно возможного боя с чемпионом мира в легком весе.

36-летний спортсмен рассказал при каком условии встретится с обладателем титула IBF. "Украинский танк" подчеркнул важность финансовой составляющей, сообщает 24 канал со ссылкой на Студию бокса Виктора Ялимова.

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Возможен ли бой Беринчик – Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик рассказал, может ли он провести бой с Василием Ломаченко. "Украинский танк" назвал одним из условий проведения поединка деньги.

Видимо, только за большие деньги. Потому что профессиональная карьера – это деньги, а любительская – это о кубках, медали и что-то подобное. В профессиональной карьере все решают деньги,

– сказал Беринчик.

Отметим, что Василий Ломаченко получил травму и должен провести МРТ после результатов которого, он примет решение о продолжении карьеры. Его также обязали провести бой до 8 октября 2025, чтобы сохранить титул IBF.

Напомним, что Денис Беринчик проведет свой бой 14 февраля. "Украинский танк" встретится с американцем Кейшоном Дэвисом в главном противостоянии вечера бокса на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.