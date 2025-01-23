"Украинский танк" рассказал, почему мог проиграть в последнем поединке

В мае прошлого года Денис Беринчик провел бой с Эмануэлем Наваррете. "Украинский танк" победил мексиканца и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Беринчик поделился воспоминаниями о прошедшем поединке с Наваретте. 36-летний боксер рассказал о трудностях, которые возникли в противостоянии с мексиканцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Беринчик мог проиграть

Денис Беринчик признался, что мог проиграть Эмануэлю Наварретте. Мексиканский боксер имел возможность отправить в нокаут украинского чемпиона.

Беринчик рассказал, что Наваретте нанес ему мощные удары в финальных двух раундах чемпионского поединка. "Украинский танк" подчеркнул, что он едва выдержал.

У Наваррете была возможность остановить меня в 10-м и 11-м раундах. Это были жесткие удары,

– сказал Беринчик.

Боксер также рассказал, что будет делать после боя с Кейшоном Дэвисом. В случае победы над американцем, Денис планирует провести объединительные поединки.

Напомним, что Денис Беринчик сразится с Кейшоном Дэвисом 14 февраля 2025 года. Место проведения поединка в Нью-Йорке на легендарном "Мэдисон-сквер-гарден".