Несколько "ходок": за что Денис Беринчик сидел в тюрьме

Денис Беринчик – украинский чемпион по боксу в первом полусреднем весе, который празднует свое 38-летие 5 мая. Впрочем, перед большими победами на профессиональном ринге у спортсмена было довольно "темное" прошлое.

Еще когда Денис Беринчик был несовершеннолетним, он имел несколько приводов в милицию и даже фактически сидел в тюрьме, сообщает 24 Канал. В одном из интервью изданию vRINGe боксер вспомнил "темные" страницы своей биографии.

Как юный боксер оказался в СИЗО?

Денис Беринчик вспоминал, что в юности собрал полный "джентельменский набор" статей Уголовного Кодекса Украины. Он отметил, что когда ему было 15-16 лет, то был бум игровых автоматов. Юноша хотел ходить на дискотеки и зарабатывать деньги.

Тогда это можно было сделать способом "материального наказания" некоторых. Наказанием на материальные предметы, в частности, телефоны. И вот однажды Беринчик "поехал" за телефоном, за что получил подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 186.

Обратите внимание! Статья 186 Уголовного кодекса Украины определяет ответственность за грабеж. То есть, за открытое похищение чужого имущества.

После, по словам Беринчика, он имел еще одно попадание в милицию за разбой, предусмотренный статьей 187 Уголовного кодекса Украины. Как он сообщил, тогда в той ситуации их было трое. Дрались "три на три". Впрочем в итоге пришлось всех порастягивать.

И это еще не весь список "яркой" тюремной биографии Беринчика. Еще у него была "хулиганка". Как говорит сам боксер, "полный набор джентльменских статей". Впрочем из-за того, что Беринчик был несовершеннолетним, ему удалось избежать более серьезного наказания.

Сколько времени Беринчик провел в СИЗО?

В общем Денис Беринчик провел 2 месяца в СИЗО для несовершеннолетних и 2 месяца в СИЗО для взрослых. Он вспоминал, что во "взрослом СИЗО" в камере было около 40 человек. Там ему сразу сказали, что он будет сидеть "на корме" и "таскать коня".

Обратите внимание! На тюремном сленге "корма" означает окошко для общения из камеры.

Беринчик рассказал, что эта роль ему давалась не очень хорошо, потому что он постоянно забывал, как кого зовут. В камере он был самый маленький, поэтому, его называли "малый".

Между прочим свое криминальное прошлое украинский боксер однажды изобразил своим выходом на ринге. В общем Беринчик любит удивлять фанов своими появлениями на ринге. Поэтому, однажды его будто вывели на ринг в наручниках, как заключенного.

