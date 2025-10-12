В частности, Денис Беринчик анонсировал следующие поединки. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт 24.
Что сказал Беринчик о своем будущем?
Денис Беринчик рассказал, что он может провести кулачный бой – сейчас идут переговоры. Украинский "Танк" также отметил, что ждет встречи Сэма Ноукса против Абдуллы Мейсон.
Беринчик сказал, что сейчас есть три поединка, которые он может провести – в боксе и кулачных боях. По словам боксера, все зависит от финансовых условий, какой бой будет выгоднее там он и появится.
На это нужно время. Как видите, ничего меня не беспокоит, форму поддерживаю, веду переговоры. Проведение боев не от меня зависит. Британец и американец, если ничего не изменится, разыграют титул WBO в конце ноября. Затем будем принимать решение,
– рассказал Беринчик.
Как сообщает The Ring Денис Беринчик перенес операцию. Украинского боксера беспокоило плечо, сейчас он проходит реабилитацию и не планирует завершать карьеру.
Что известно о Беринчике?
Денис Беринчик в профессиональном ринге провел 20 поединков. На счету "Танка" 19 побед и одно поражение.
Беринчик в последний раз дрался в феврале 2025 года. Украинец уступил Кейшону Дэвису нокаутом в четвертом раунде и потерял титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.
Отметим, что бой Беринчик – Дэвис стал самым рейтинговым в 2025 году.