Зокрема, Денис Берінчик анонсував наступні поєдинки. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт 24.
Що сказав Берінчик про своє майбутнє?
Денис Берінчик розповів, що він може провести кулачний бій – наразі тривають перемовини. Український "Танк" також наголосив, що чекає на зустріч Сема Ноукса проти Абдулли Мейсон.
Берінчик сказав, що наразі є три поєдинки, які він може провести – у боксі та кулачних боях. Зі слів боксера, все залежить від фінансових умов, який бій буде вигідніший там він і з'явиться.
На це треба час. Як бачите, нічого мене не турбує, форму підтримую, веду перемовини. Проведення боїв не від мене залежить. Британець і американець, якщо нічого не зміниться, розіграють титул WBO в кінці листопада. Потім прийматимемо рішення,
– розповів Берінчик.
Як повідомляє The Ring Денис Берінчик переніс операцію. Українського боксера турбувало плече, зараз він проходить реабілітацію та не планує завершувати кар'єру.
Що відомо про Берінчика?
Денис Берінчик у професійному ринзі провів 20 поєдинків. На рахунку "Танка" 19 перемог та одна поразка.
Берінчик востаннє бився у лютому 2025 року. Українець поступився Кейшону Девісу нокаутом у четвертом раунді та втратив титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.
Відзначимо, що бій Берінчик – Девіс став найрейтинговішим у 2025 році.