Речь идет о бое Дениса Беринчика против Кейшона Дэвиса. Боксеры сошлись в ринге 14 февраля 2025 года на "Madison Square Garden Theater" в Нью-Йорке (США), пишет 24 Канал со ссылкой на Brunch Boxing.

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Какие бои стали самыми рейтинговыми в 2025 году на ESPN?

Как раз бой украинского боксера возглавил этот список самых рейтинговых поединков Top Rank на ESPN. Этот поединок охватил 559 тысяч зрителей.

Зато на втором месте оказалась битва Абдуллы Мейсона и Джеремии Накатилы – 538 тысяч.

Топ-3 боев с наибольшим охватом закрыл поединок Наоя Иноуэ – Рамон Карденас – 537 тысяч зрителей.

Четвертую позицию занял бой Ксандера Заяса против Хорхе Гарсии (527 тысяч), а пятое – Микаэля Майера против Сэнди Райана 2 (474 тысячи). Топ-6 замкнул поединок Эмануэля Наваррете против Чарли Суареса (342 тысячи).

Напомним, что Беринчик проиграл Дэвису нокаутом в 4-м раунде. Денис потерял титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе уже в своей первой защите титула. Это было дебютное поражение украинца на профи-ринге. За спиной украинского боксера 20 боев, в которых он одержал 19 побед (9 – нокаутом) при единственном поражении.