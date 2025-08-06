В частности, Александр Усик в виде прощального боя может в третий раз встретиться с Тайсоном Фьюри. Абель Санчес высказался относительно трилогии между Королем хевивейта и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Читайте также Паркер бросил вызов Усику, сняв забавную пародию на известный хит

Состоится ли третий бой Усик – Фьюри?

Известный тренер отметил, что третий бой против Тайсона Фьюри это большой поединок для Александра Усика. Абель Санчес считает, что противостояние должно состояться для обоих боксеров, ведь для них этот бой может принести большие деньги.

Специалист объяснил, если Александр Усик будет драться в третий раз с Тайсоном Фьюри, то для этого поединка должны быть правильные мотивы. Украинский боксер правильно поступит, если захочет заработать денег перед выходом на пенсию.

Его наследие закреплено, больше нечего доказывать. Сейчас нужно лишь убедиться, что он будет заботиться о себе, о своей семье и людях вокруг. По крайней мере, это мое мнение,

– сказал Санчес.

Напомним, что Александр Усик дважды побеждал Тайсона Фьюри в 2024 году. В мае украинский боксер одолел "Цыганского короля" раздельным решением судей, а декабре судьи единогласно выбрали Усика.

Ранее сообщали о том, что Тайсон Фьюри проведет "разминочный" бой перед трилогией с Александром Усиком, которая может состояться в следующем году. Британцу нашли потенциального соперника.