Зокрема, Олександр Усик у вигляді прощального бою може втретє зустрітись з Тайсоном Ф'юрі. Абель Санчес висловився стосовно трилогії між Королем хевівейту та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Чи відбудеться третій бій Усик – Ф'юрі?

Відомий тренер наголосив, що третій бій проти Тайсона Ф'юрі це великий поєдинок для Олександра Усика. Абель Санчес вважає, що протистояння повинно відбутись для обох боксерів, адже для них цей бій може принести великі гроші.

Спеціаліст пояснив, якщо Олександр Усик битиметься втретє з Тайсоном Ф'юрі, то для цього поєдинку повинні бути правильні мотиви. Український боксер правильно вчинить, якщо захоче заробити грошей перед виходом на пенсію.

Його спадщина закріплена, більше нічого доводити. Зараз потрібно лише переконатися, що він піклуватиметься про себе, про свою родину та людей навколо. Принаймні, це моя думка,

– сказав Санчес.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі перемагав Тайсона Ф'юрі у 2024 році. У травні український боксер здолав "Циганського короля" роздільним рішенням суддів, а грудні судді одноголосно обрали Усика.

Раніше повідомляли про те, що Тайсон Ф'юрі проведе "розминочний" бій перед трилогією з Олександром Усиком, яка може відбутись у наступному році. Британцю знайшли потенційного суперника.