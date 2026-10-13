Беринчик проведет необычный боксерский поединок в Киеве: известный соперник

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик сразится с украинским бойцом Боваром "Гладиатором" Ханаковым в боксерском поединке в перчатках для ММА. Бой состоится 22 ноября в киевском Дворце спорта.

Этот поединок станет главным событием второго турнира ММА-промоушена Arena. Об официальном объявлении боя сообщили на странице в инстаграме.

Что известно о предстоящем бою Беринчика и его соперника

Беринчик имеет в своем профессиональном рекорде 19 побед, девять из которых одержал нокаутом, и два поражения.

В мае 2023 года украинец раздельным решением судей победил мексиканца Эмануэля Наваррете и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Во время первой защиты пояса Беринчик уступил американцу Кейшону Дэвису техническим нокаутом в четвертом раунде.

Последний боксерский поединок Денис провел в августе, когда проиграл Сэму Ноуксу единогласным решением судей в бою за титул WBO International.

Ханаков специализируется на кулачных боях. 12 сентября он выступил в главном поединке турнира BAZARA 0 Fight Club IV в Риге, где уступил Данику Весненко. Его боксерский рекорд – одна победа и два поражения.

В рамках турнира Arena также запланированы другие поединки. Валерий Выгонский встретится с Баширом Мустафаевым в поединке по тайскому боксу, а Игорь "Янки" Янков сразится с Александром Буряченко в формате submission only, где победа одерживается с помощью болевого или удушающего приема.