Боксер, который должен был драться в андеркарде реванша Усик – Фьюри, попал в допинговый скандал
Уже 21 декабря 2024 года состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Предшествовать этому поединку будет интересный андеркард, который может быть сокращенным по количеству боев.
Один из боксеров андеркарда Усик – Фьюри попал в допинговый скандал. Речь идет о британце Деннисе Макканне, который провалил тест на запрещенные вещества в организме. Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, информирует 24 Канал.
Стоит узнать Легендарный Майк Тайсон признался, кого будет поддерживать в реванше Усик – Фьюри
Скандал перед реваншем Усик – Фьюри
Уже 21 декабря 23-летний боксер из Великобритании должен был провести поединок против Питера Макгрейла. После положительного теста на допинг поединок Макканн – Макгрейл отменили.
Соответствующие органы проводят расследование, как запрещенные вещества попали в организм боксера. Турки Аль аш-Шейх сообщил, что никаких дополнительных комментариев по этому скандалу пока не будет.
Кто такой Деннис Макканн?23-летний боксер из Великобритании, который летом 2024-го года получил титул чемпиона Европы в суперлегком весе. Также профессиональный боксер в марте этого года завоевал чемпионский титул Великобритании и пояс чемпиона Содружества (2022). За его спиной уже 16 побед, 8 – нокаутом.
Не исключено, что Макгрейл выйдет на ринг в субботу, 21 декабря. Его команда надеется найти нового соперника за несколько дней до вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Зато в андеркарде реванша Усик – Фьюри точно состоятся пять поединков. Среди них два боя украинских боксеров.
Список боев в андеркарде реванша Усик – Фьюри:
- Сергей Богачук (Украина) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания)
- Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)
- Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания) Дэвид Аллен (Великобритания)
- Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания) Ли Макгрегор (Великобритания)
- Даниэль Лапин (Украина) – Дилан Колин (Франция)
Важно! Болельщики, проживающие в Украине, смогут посмотреть вечер бокса, на медиасервисе MEGOGO. Главная битва вечера бокса состоится уже после полуночи (на 22-е декабря).