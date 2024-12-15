Боксер, который должен был драться в андеркарде реванша Усик – Фьюри, попал в допинговый скандал

Уже 21 декабря 2024 года состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Предшествовать этому поединку будет интересный андеркард, который может быть сокращенным по количеству боев.

Один из боксеров андеркарда Усик – Фьюри попал в допинговый скандал. Речь идет о британце Деннисе Макканне, который провалил тест на запрещенные вещества в организме. Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, информирует 24 Канал.

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Скандал перед реваншем Усик – Фьюри

Уже 21 декабря 23-летний боксер из Великобритании должен был провести поединок против Питера Макгрейла. После положительного теста на допинг поединок Макканн – Макгрейл отменили.

Соответствующие органы проводят расследование, как запрещенные вещества попали в организм боксера. Турки Аль аш-Шейх сообщил, что никаких дополнительных комментариев по этому скандалу пока не будет.

Кто такой Деннис Макканн? 23-летний боксер из Великобритании, который летом 2024-го года получил титул чемпиона Европы в суперлегком весе. Также профессиональный боксер в марте этого года завоевал чемпионский титул Великобритании и пояс чемпиона Содружества (2022). За его спиной уже 16 побед, 8 – нокаутом.

Не исключено, что Макгрейл выйдет на ринг в субботу, 21 декабря. Его команда надеется найти нового соперника за несколько дней до вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Зато в андеркарде реванша Усик – Фьюри точно состоятся пять поединков. Среди них два боя украинских боксеров.

Список боев в андеркарде реванша Усик – Фьюри:

Сергей Богачук (Украина) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания)

Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)

Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания) Дэвид Аллен (Великобритания)

Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания) Ли Макгрегор (Великобритания)

Даниэль Лапин (Украина) – Дилан Колин (Франция)

Важно! Болельщики, проживающие в Украине, смогут посмотреть вечер бокса, на медиасервисе MEGOGO. Главная битва вечера бокса состоится уже после полуночи (на 22-е декабря).