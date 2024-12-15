Один із боксерів андеркарду Усик – Ф'юрі потрапив у допінговий скандал. Мова йде про британця Денніса Макканна, який провалив тест на заборонені речовини в організмі. Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, інформує 24 Канал.

Варто дізнатись Легендарний Майк Тайсон зізнався, кого підтримуватиме у реванші Усик – Ф'юрі

Скандал перед реваншем Усик – Ф'юрі

Вже 21 грудня 23-річний боксер із Великої Британії повинен був провести двобій проти Пітера Макгрейла. Після позитивного тесту на допінг поєдинок Макканн – Макгрейл скасували.

Відповідні органи проводять розслідування, як заборонені речовини потрапили в організм боксера. Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що жодних додаткових коментарів щодо цього скандалу наразі не буде.

Хто такий Денніс Макканн? 23-річний боксер із Великої Британії, який влітку 2024-го року здобув титул чемпіона Європи у суперлегкій вазі. Також професійний боксер у березні цього року завоював чемпіонський титул Великої Британії та пояс чемпіона Співдружності (2022). За його спиною вже 16 перемог, 8 – нокаутом.

Не виключено, що Макгрейл вийде на ринг у суботу, 21 грудня. Його команда сподівається знайти нового суперника за декілька днів до вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Натомість в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі точно відбудуться п'ять поєдинків. Серед них два бої українських боксерів.

Список боїв в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі:

Сергій Богачук (Україна) – Ішмаель Девіс (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)

Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)

Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)

Даніель Лапін (Україна) – Ділан Колін (Франція)

Важливо! Уболівальники, які проживають в Україні, зможуть переглянути вечір боксу, на медіасервісі MEGOGO. Головна битва вечора боксу відбудеться вже після опівночі (на 22-ге грудня).