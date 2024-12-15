Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вже прибули в Ер-Ріяд, де на них чекають передматчеві традиційні заходи. Легендарний Майк Тайсон розповів, за кого вболіватиме у реванші, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bolavip Brasil.

Цікаво Усик би посперечався: чемпіон світу зробив ставку на перемогу Ф'юрі у реванші

Мінус одна легенда на боці Усика

"Залізний Майк" уболіватиме за британця.

Я дуже хочу перемоги Тайсона Ф'юрі у цьому поєдинку,

– зізнався Майк Тайсон.

Нагадаємо, що перший двобій Усик – Ф'юрі закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів. Завдяки успіху Олександр став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

На кону реваншу не буде стояти звання "абсолюта". Адже Усик раніше відмовився від титулу IBF.

До слова. Тайсон Ф'юрі налаштований на трилогію в історії протистояння проти Усика у випадку своєї перемоги у реванші.

Відзначимо, що у середині листопада цього 2024-го року поціновувачі боксу побачили повернення легендарного Майка Тайсона. "Залізний Майк" провів бій проти Джейка Пола, якому поступився за рішенням суддів. Лише зараз американець зізнався, що не пам'ятає детально зустрічі зі своїм кривдником.