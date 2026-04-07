В Британии приняли решение по рефери, который якобы подсуживал Чисоре против Уайлдера

На поединке американца Деонтея Уайлдера против британца Дерека Чисоры в ринге работал судья Марк Бейтс. Его действия вызвали серьезные нарекания у победителя поединка.

Уайлдер настаивал, чтобы рефери был отстранен от обслуживания боксерских боев. Однако в Британском совете по контролю бокса проблем с судейством не увидели, пишет The Ring Magazine.

Смотрите также Известный американский боксер хочет выйти на ринг против друга Усика

Почему Уайлдер жаловался на рефери в ринге во время боя с Чисорой?

По словам "Бронзового бомбардировщика", во время 12-раундового поединка он получал от Чисоры не менее 10-12 ударов в затылок. Однако судья не обращал внимания на это нарушение и не наказал британца.

Еще один эпизод, который вызвал протесты со стороны Уайлдера, случился уже в первом раунде. Боксеры лежали на канатах, избивая друг друга, а Бейтс не мог их развести и остановить. Тогда на ринг выскочил Алексис Деметриадис из угла Чисоры. Согласно правилам, бой должен был быть немедленно остановлен, а британец дисквалифицирован за несанкционированное вмешательство члена его команды. Вместо этого рефери ограничился замечанием.

Что решили в Британском совете по контролю бокса относительно судейства?

Официально заседание, на котором будут рассматривать спорные эпизоды, состоится 8 апреля. Однако генеральный секретарь организации Роберт Смит уже заявил, что претензий к работе Бейтса не будет.

Смит объяснил, что рефери якобы хорошо справился с очень сложным поединком. Что касается выходки Деметриадиса, то в Британском совете довольны тем, что судья решил руководствоваться собственной оценкой ситуации и не завершать бой позорной дисквалификацией. Смит убежден, что второе такое нарушение сразу бы наказывалось максимально строго.

Как завершился бой Уайлдера и Чисоры?