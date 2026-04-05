Это произошло на арене The O2 Arena в Лондоне. Об этом сообщает DAZN.
Смотрите также "Не может ни говорить, ни стоять": звезду бокса жестко избили
Как состоялось предложение Уайлдера к Джошуа?
За поединком между Уайлдером и Чисорой наблюдал двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который поддерживал своего друга Чисору.
После боя Деонтей Уайлдер публично бросил вызов Джошуа, намекнув на его якобы страх.
Давай сделаем это. Он ужасно напуган,
– заявил Уайлдер, проходя рядом с Джошуа.
36-летний Джошуа в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, нокаутировав Джейка Пола.
Как прошел бой Уайлдер – Чисора?
- В главном бою боксерского уикенда на O2 Arena в Лондоне бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил британца Дерека Чисору в 12-раундовом поединке по разделенному решению судей – 115:111, 112:115, 115:113 в пользу Уайлдера.
Для 40-летнего Уайлдера эта победа стала 45-й в профессиональной карьере и важной вехой в его спортивном пути, тогда как Чисора потерпел 14-е поражение.
После боя Чисора заявил, что во время схватки нанес Уайлдеру серьезные травмы, якобы сломав ему руку и ребро. По словам британца, его соперник "не может ни говорить, ни стоять" из-за этих повреждений.
После поединка Уайлдер бросил вызов другому известному британцу – бывшему чемпиону Энтони Джошуа, стремясь к новому большому противостоянию в супертяжелом весе, сообщает Reuters.