Это произошло на арене The O2 Arena в Лондоне. Об этом сообщает DAZN.

Смотрите также "Не может ни говорить, ни стоять": звезду бокса жестко избили

Как состоялось предложение Уайлдера к Джошуа?

За поединком между Уайлдером и Чисорой наблюдал двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который поддерживал своего друга Чисору.

После боя Деонтей Уайлдер публично бросил вызов Джошуа, намекнув на его якобы страх.

Давай сделаем это. Он ужасно напуган,

– заявил Уайлдер, проходя рядом с Джошуа.

36-летний Джошуа в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, нокаутировав Джейка Пола.

Как прошел бой Уайлдер – Чисора?