Уайлдер может провести бой не с Усиком – появился другой претендент

Украинский боксер Александр Усик планирует провести свой последний бой в профессиональной карьере. Среди возможных соперников называют американца Деонтея Уайлдера, при этом обсуждался и вариант третьей встречи с Тайсоном Фьюри.

Британец Джонни Фишер высказался о слухах о возможном поединке с бывшим чемпионом мира по версии WBC Уайлдером. Его комментарий приводит Sky Sports Boxing.

Кто хочет выйти на ринг с Уайлдером

Фишер выразил большое уважение к американскому спортсмену, вспомнив его культовое противостояние с Фьюри, однако заверил, что настроен исключительно на победу в случае их встречи.

Он – настоящая легенда этого спорта. Он провел фантастическую трилогию с Тайсоном Фьюри. Для меня большая честь, что мое имя упоминают рядом с таким выдающимся спортсменом, и было бы честью разделить с ним ринг. Но не сомневайтесь: я выйду туда, чтобы победить его,

– заявил он.

Сейчас британский боксер сосредоточен на другом поединке. Уже 26 сентября Фишер выйдет на ринг против бельгийца Майкла Пироттона. Бой станет главным событием турнира Zuffa Boxing 11 и состоится на Copper Box Arena в Лондоне.

Что касается Уайлдера, то в своем последнем поединке "Бронзовый бомбардировщик" одержал победу над Дереком Чисорой раздельным решением судей. Помимо потенциального боя с Фишером, в СМИ активно распространяется информация о том, что следующим большим шагом для Уайлдера может стать поединок против Усика, который планируется организовать в марте 2027 года в США.