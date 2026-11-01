Боксер, который вел переговоры с Усиком, получил соперника на шоу Фьюри – Джошуа

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер согласился на бой с непобедимым обладателем титулов Zuffa Boxing и The Ring в первом тяжелом весе Джеем Опетаей. Боксеры уже достигли устной договоренности о проведении поединка.

Об этом сообщил известный инсайдер и журналист Дэн Рафаэль в социальной сети X. По его информации, стороны уже согласовали все ключевые условия проведения поединка, однако официальный контракт остается неподписанным.

Уайлдер и Опетая договорились о поединке

Ожидается, что громкое противостояние станет частью грандиозного вечера бокса в Кардиффе (Уэльс), который состоится 11 декабря на стадионе Principality. Главным событием этого шоу станет долгожданный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, на кону которого будут стоять титулы WBA Super и специальный пояс "Битва за Британию".

Для американца Деонтея Уайлдера этот поединок – шанс вернуться в элиту после того, как его предыдущие переговоры с Александром Усиком закончились неудачей. Свой последний бой "Бронзовый бомбардировщик" провел в апреле, одержав непростую победу над Дереком Чисорой раздельным решением судей.

Австралиец Джей Опетая в последний раз выходил на ринг в сентябре этого года, защитив свой статус непобедимого боксера благодаря победе техническим нокаутом в девятом раунде над Ноэлем Микаеляном.