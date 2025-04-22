Надеюсь, что он уже оплатил свои похороны, – Уайлдер выбрал соперника, которого хочет уничтожить

Звездный американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал, кого хотел бы получить в соперники. "Бронзовый бомбардировщик" назвал желаемого оппонента.

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC хотел бы провести бой против своего земляка Джарелла Миллера. Деонтей Уайлдер вспомнил заявление Миллера, который говорил, что готов его уничтожить, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

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Уайлдер ответил Миллеру

"Бронзовый бомбардировщик" заверил, что его соотечественник может уничтожать только бургеры, но, отнюдь, не его. Уайлдер в свою очередь смело ответил Джареллу.

Миллер сказал, что уничтожит меня? Он уничтожает только бургеры, да и то так себе. От него исходят только разговоры, разговоры и еще раз разговоры. Но я не могу дождаться, когда он получит этот бой. Надеюсь, что он уже оплатил свои похороны. Я не играю. Если бы я увидел его сегодня, то сразу бы влепил ему пощечину, черт возьми. Деонтей Уайлдер вернулся. Всем лучше уважать мое имя,

– заявил Уайлдер.

Отметим, что Миллер 7 июня 2025-го года в Ипсвиче подерется с Фабио Уордли за титул временного чемпиона мира WBA в хэвивейте.

Справка. Деонтей Уайлдер 27 июня 2025-го года вернется поединком против малоизвестного Тайрелла Энтони Херндона на "Charles Koch Arena" в США. Этот поединок станет для Уайлдера 49-м на профи-ринге, в которых он одержал 43 победы (42 – нокаутом) при единственном пока поражении. Также первая встреча с Тайсоном Фьюри закончилась ничьей.

Недавно Уайлдер назвал количество боев, которые хочет провести в этом году. Также Деонтей назвал поединок, который точно в будущем станет реальным.

В то же время Деонтей получил совет по окончанию карьеры от Тайсона Фьюри, который не начале текущего года в очередной раз ушел на пенсию.