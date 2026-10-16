Верховен отобрал у Усика соперника на следующий бой

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен рассказал о своих планах на будущее. Он подтвердил, что согласился выйти на ринг против американского боксера Деонтея Вайлдера.

Их поединок может состояться 11 декабря в Кардиффе в рамках масштабного боксерского шоу, центральным событием которого станет долгожданная встреча Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом сообщает talkSPORT.

Верховен согласился на бой против Уайлдера

По словам Верховена, после его недавнего драматичного поединка против Александра Усика на фоне египетских пирамид (в мае голландец уступил украинцу техническим нокаутом в 11-м раунде), его команда получила множество предложений. В итоге боец принял решение остаться в боксе и принять вызов от 39-летнего американского "Бронзового бомбардировщика".

Что я могу подтвердить – мне предложили поединок с Деонтеем Вайлдером, и я согласился. Конечно, детали еще предстоит обсудить. Я жду ответа. Так что, если другая сторона даст согласие, то это состоится,

– сказал Верховен.

Параллельно с этим стало известно, что переговоры о бое между Усиком и Уайлдером полностью приостановлены. Ожидаемый поединок, который планировалось провести в марте 2027 года в США под эгидой Zuffa Boxing, официально сорвался. Инсайдеры сообщают, что причиной стали финансовые разногласия: саудовские инвесторы во главе с Турки Аль-аш-Шейхом оказались не готовы выплатить гонорар, который запросила команда украинского спортсмена.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Вайлдер 11 декабря может выйти на ринг против Джея Опетаи, а Верховена связывали с боем против Алистера Оверима.