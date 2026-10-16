Їхнє протистояння може відбутися 11 грудня в Кардіффі в межах масштабного боксерського шоу, центральною подією якого стане довгоочікувана зустріч Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Про це повідомляє talkSPORT.

Верховен погодився на бій проти Вайлдера

За словами Верховена, після його нещодавнього драматичного поєдинку проти Олександра Усика на тлі єгипетських пірамід (у травні нідерландець поступився українцю технічним нокаутом в 11-му раунді), його команда отримала безліч пропозицій. Зрештою боєць ухвалив рішення залишитися в боксі та прийняти виклик від 39-річного американського "Бронзового бомбардувальника".

Що я можу підтвердити – мені запропонували поєдинок з Деонтеєм Вайлдером, і я погодився. Звісно, деталі ще належить обговорити. Я чекаю на відповідь. Тож якщо інша сторона дасть згоду, то це відбудеться,

– сказав Верховен.

Паралельно з цим стало відомо, що переговори про бій між Усиком та Вайлдером повністю призупинені. Очікуваний поєдинок, який планували провести в березні 2027 року в США під егідою Zuffa Boxing, офіційно зірвався. Інсайдери повідомляють, що причиною стали фінансові розбіжності: саудівські інвестори на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом виявилися не готовими виплатити гонорар, який запросила команда українського спортсмена.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Вайлдер 11 грудня може відбоксувати проти Джея Опетаї, а Верховена пов'язували з боєм проти Алістера Оверіма.