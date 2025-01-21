В воскресенье, 19 января, бывшего спортсмена госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Однако после обследования у экс-боксера обнаружили кровоизлияние в трех местах мозга и поставили диагноз – инфаркт, пишет 24 Канал со ссылкой на Index.

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У чемпиона проблемы со здоровьем

Дьердя Гедо срочно прооперировали. Стало известно, как себя чувствует пациент. К счастью, состояние олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 стабильное.

Что известно о спортивной карьере Дьердя Гедо

Гедо является уникальным спортсменом для своей страны. Дьердь – единственным венгерский боксер, который соревновался на четырех Олимпиадах да еще и подряд (1968, 1972, 1976 и 1980). На своих дебютных Играх Гедо проиграл уже в первом бою в рамках 1/16 финала.

Уже на следующей Олимпиаде в Мюнхене венгерский боксер сумел принести своей стране "золото". В столице Германии Гедо на пути к заветному финалу победил соперников из Таиланда, СССР, Австралии и Великобритании. В поединке за олимпийское "золото" венгр встречался с Ким У Гилем из Северной Кореи. Гедо всухую уничтожил своего оппонента 5:0.

Уже в статусе олимпийского чемпиона Гедо поехал на свои третьи Игры-1976, которые проходили в Монреале (Канада). К сожалению, подтвердить свой статус чемпиона венгру не удалось. Дьердь вылетел на стадии четвертьфинала, уступив Паяо Поонтарату из Таиланда 1:4.

Последние Олимпийские игры в карьере венгерского боксера были в 1980-м году. Гедо снова почувствовал дежавю, проиграв в 1/4 финала.

Кроме этого Дьердь Гедо является чемпионом и призером Европы. В 1969-м и 1971-м годах венгр получил два "золота" чемпионата Европы в первом легчайшем весе. А в 1975-м Гедо завоевал еще и "бронзу" Евро.