"Если Фьюри не вернется": опытный боксер назвал соперника Джошуа
Дерек Чисора высказался относительно своего соотечественника Энтони Джошуа. В частности, он затронул тему возможных соперников британского супертяжа.
Опытный боксер назвал бойца которого хочет видеть в ринге с ЭйДжеем. Конечно, если же поединок против Тайсона Фьюри все-таки не состоится, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.
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С кем должен драться Джошуа
Дерек Чисора заверил, что Энтони Джошуа знает что делать со своей карьерой. Однако британец считает, что ЭйДжей должен провести поединок с Деонтеем Уайлдером.
Чисора хочет увидеть этот поединок в Лондоне. Он также объяснил, почему Джошуа должен драться с "Бронзовым бомбардировщиком".
Если Фьюри не вернется летом, то летом Джошуа нужно подраться с Уайлдером, а затем провести реванш с Дюбуа. После этого можно подраться с Джозефом Паркером или с кем угодно,
– сказал Чисора.
Дерек также объяснил, что ЭйДжей стремится стать трехкратным чемпионом мира. Чисора отметил, что боксерский мир должен подтолкнуть британского супертяжа к этому.
Напомним, что Энтони Джошуа хотел драться в 2025 году против Тайсона Фьюри. Однако "Цыганский король" в начале января в коротком обращении объявил о завершении карьеры.