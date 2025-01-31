Досвідчений боксер назвав бійця якого хоче бачити у ринзі з ЕйДжеєм. Звісно, якщо ж поєдинок проти Тайсона Ф'юрі все-таки не відбудеться, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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З ким має битись Джошуа

Дерек Чісора запевнив, що Ентоні Джошуа знає що робити зі своєю кар'єрою. Проте британець вважає, що ЕйДжей має провести поєдинок із Деонтеєм Вайлдером.

Чісора хоче побачити цей поєдинок у Лондоні. Він також пояснив, чому Джошуа має битись із "Бронзовим бомбардувальником".

Якщо Ф'юрі не повернеться влітку, то влітку Джошуа потрібно побитися з Вайлдером, а потім провести реванш із Дюбуа. Після цього можна побитися з Джозефом Паркером або з ким завгодно,

– сказав Чісора.

Дерек також пояснив, що ЕйДжей прагне стати триразовим чемпіоном світу. Чісора зазначив, що боксерський світ має підштовхнути британського супертяжа до цього.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа хотів битись у 2025 році проти Тайсона Ф'юрі. Проте "Циганський король" на початку січня у короткому зверненні оголосив про завершення кар'єри.