Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі. Британський ексбоксер впевнений, що його земляк ще повернеться у професійний ринг, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Маккензі оцінив шанси повернення Ф'юрі

Маккензі переконаний, що "Циганському королю" набридне життя на пенсії, тому він ще повернеться на ринг. Дюк заявив, що Ф'юрі повинен залишитись у боксі навіть за межами профі-рингу.

100 відсотків. Ми вже не раз бачили, коли Ф’юрі говорив одне й те саме, а через кілька місяців він змінював своє рішення. Усе одразу зміниться, щойно Ф’юрі стане нудно. Тайсон – боксер. Я не бачу його як телевізійного аналітика. У цього хлопця інший менталітет. Він повинен залишатися в спорті, можливо, як промоутер або менеджер. У мене немає сумнівів, що Ф’юрі повернеться на ринг. Він просто ще не готовий до нового поєдинку,

– сказав Маккензі.

Також ексчемпіон світу розповів, скільки грошей хоче отримати Тайсон за своє повернення заради британської битви із Ентоні Джошуа.

Прийде час і Ф’юрі візьме що запропонують. Хай то буде 100 мільйонів фунтів стерлінгів або 200. Він прийме бій. Я впевнений, що він повернеться на ринг. Не помиляйтеся з цього приводу", – наголосив Дюк.

Нагадаємо, що промоутер Ей Джея Едді Хірн дав Тайсону на роздуми 3-4 тижні. Однак промоутер "Циганського короля" Френк Воррен заявив, що найближчим часом не слід чекати на повернення у ринг британського балакучого поки що ексбоксера. Джошуа вже навіть знайшли заміну Тайсону.