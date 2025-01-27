Космічну суму ще раз підтвердив британський тренер Джеймі Мур. За його словами, лише 500 мільйонів фунтів можуть відновити кар'єру Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на Famous Media.

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Умова від Тайсона Ф'юрі

Наставник навіть назвав людину, яка здатна заплатити "Циганському королю" таку серйозну суму.

Тайсон уже сказав усім, що він хоче за бій з Джошуа 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Якщо йому запропонують ці гроші, то він буде дурнем, щоб не погодитися на таке. Два роки тому не було людини, яка готова заплатити такі гроші, але зараз Туркі Аль-Шейх здатний на все,

– сказав Мур.

Цікаво. Раніше Туркі Аль аш-Шейх заявив, що ніхто не буде платити такі гроші за повернення Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон пішов із боксу після двох поспіль поразок від Олександра Усика, яких зазнав у 2024-му. Ф'юрі не став чекати британської битви із Ентоні Джошуа. Тому промоутер Ей Джея дав конкретний термін часу на роздуми Тайсону.

Едді Хірн заявив, що у Тайсона є 3-4 тижні, аби вирішити, чи буде він повертатись у ринг заради цього бою. В інакшому випадку Ентоні просто знайдуть іншого суперника. Туркі Аль аш-Шейх вже запропонував в опоненти Деонтея Вайлдера.

Наразі у ЗМІ з'являються світлини із пенсії Ф'юрі. Тайсон подорожує світом із родиною та планує вивчати психологію.