Сталось це після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Ці фіаско у 2024-му стали дебютними для Тайсона Ф'юрі.

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Тайсон почав подорожувати

"Циганський король" вирішив, що у його житті вже достатньо було боксу, тому ухвалив рішення піти на пенсію. Тепер Тайсон спокійно насолоджується відпочинком із родиною. Дружина ексбоксера Періс виклала декілька світлин у себе в інстаграмі, де показала сімейну подорож у столицю Франції.

Родина зіркового вже колишнього боксера з'їздила у Діснейленд, пише 24 Канал. По світлинах не видно, що Тайсон переживає глибоку депресію після поразок від Усика, а навпаки, що перебуває у гарному настрої та бере усе, від життя за межами рингу.

Ф'юрі відпочив із сім'єю у Парижі / Фото з інстаграму Періс Ф'юрі

Раніше одразу декілька людей наголошували на психічних розладах Тайсона. Розповідали, що Ф'юрі бореться із біполярним розладом та боляче переживає поразку від непереможного українця.

Щоправда, далеко не усіх вірять, що це рішення про закінчення кар'єри британця є остаточним. Адже це вже не вперше Тайсон йде на пенсію. "Циганському королю" дали декілька тижнів на роздуми щодо повернення у профі-ринг заради бою із Ентоні Джошуа. І іншому випадку Ей Джею просто знайдуть нового суперника, яким може стати Деонтей Вайлдер.