Произошло это после двух подряд поражений от Александра Усика. Эти фиаско в 2024-м стали дебютными для Тайсона Фьюри.

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Тайсон начал путешествовать

"Цыганский король" решил, что в его жизни уже достаточно было бокса, поэтому принял решение уйти на пенсию. Теперь Тайсон спокойно наслаждается отдыхом с семьей. Жена экс-боксера Пэрис выложила несколько фотографий у себя в в Инстаграме, где показала семейное путешествие в столицу Франции.

Семья звездного уже бывшего боксера съездила в Диснейленд, пишет 24 Канал. По фотографиям не видно, что Тайсон переживает глубокую депрессию после поражений от Усика, а наоборот, что находится в хорошем настроении и берет все, от жизни за пределами ринга.

Фьюри отдохнул с семьей в Париже / Фото из инстаграма Пэрис Фьюри

Ранее сразу несколько человек отмечали психические расстройства Тайсона. Рассказывали, что Фьюри борется с биполярным расстройством и больно переживает поражение от непобедимого украинца.

Правда, далеко не все верят, что это решение об окончании карьеры британца является окончательным. Ведь это уже не впервые Тайсон уходит на пенсию. "Цыганскому королю" дали несколько недель на размышления на размышления о возвращении в профи-ринг ради боя с Энтони Джошуа. И в противном случае Эй Джею просто найдут нового соперника, которым может стать Деонтей Уайлдер.