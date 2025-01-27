Космическую сумму еще раз подтвердил британский тренер Джейми Мур. По его словам, только 500 миллионов фунтов могут восстановить карьеру Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Famous Media.

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Условие от Тайсона Фьюри

Наставник даже назвал человека, который способен заплатить "Цыганскому королю" такую серьезную сумму.

Тайсон уже сказал всем, что он хочет за бой с Джошуа 500 миллионов фунтов стерлингов. Если ему предложат эти деньги, то он будет дураком, чтобы не согласиться на такое. Два года назад не было человека, который готов заплатить такие деньги, но сейчас Турки Аль-Шейх способен на все,

– сказал Мур.

Интересно. Раньше Турки Аль аш-Шейх заявил, что никто не будет платить такие деньги за возвращение Фьюри.

Напомним, что Тайсон ушел из бокса после двух подряд поражений от Александра Усика, которых потерпел в 2024-м. Фьюри не стал ждать британской битвы с Энтони Джошуа. Поэтому промоутер Эй Джея дал конкретный срок времени на размышления Тайсону.

Эдди Хирн заявил, что у Тайсона есть 3-4 недели, чтобы решить, будет ли он возвращаться на ринг ради этого боя. В противном случае Энтони просто найдут другого соперника. Турки Аль аш-Шейх уже предложил в оппоненты Деонтея Уайлдера.

Сейчас в СМИ появляются фотографии с пенсии Фьюри. Тайсон путешествует по миру с семьей и планирует изучать психологию.