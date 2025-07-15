На заметку Дюбуа: ветеран бокса раскрыл секрет победы над Усиком

Александр Усик уже приехал в Лондон, где 19 июля проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Ветеран бокса Дерек Чисора высказал свое мнение относительно второго боя Усика против Дюбуа.

Бывший соперник Александра Усика, которого украинец повалил 31 октября 2020 года, дал свой прогноз на данный реванш на "Уэмбли". Дерек Чисора рассказал, каким нужно быть Даниэлю Дюбуа 19 июля, чтобы нанести дебютное поражение над Усиком, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Интересно "Шансов ноль": экс-соперник Кличко дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Какой совет дал Чисора для Дюбуа?

По мнению 41-летнего ветерана бокса, "Динамиту" нужно быть на две головы сильнее украинского чемпиона.

Надо быть безумнее его. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется. Если ты готов это сделать, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину – тебя нокаутируют,

– сказал Чисора.

Дерек также высказался о том, получится ли Дюбуа быстро закончить реванш в свою пользу.

"Мы говорим "быстро", но Александр скажет: "Я тоже хочу быстро"". Так что посмотрим, что будет. Суббота. "Уэмбли". С нетерпением жду", – добавил Дерек.

Справка. Усик победил Чисору в последний день октября 2020-го по единогласному решению судей: 117-112 и 115-113 (дважды). Александр забрал пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в тяжелом весе, который впервые защищал Дерек.

Напомним, что оба боксера были в топ-3 желаемых соперников Чисоры для его прощального боя.

Первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу 5-го раунда поединка в польском Вроцлаве Даниэль нанес Александру удар в пах, после которого украинский чемпион оказался на канвасе. Украинец уже прибыл в Лондон, где прямо на улицах искал "Динамита".