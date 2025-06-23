Бывший соперник Усика вспомнил неожиданное предложение для "последнего танца" в ринге

Британский ветеран бокса Дерек Чисора вспомнил, как ему предлагали в соперники 20-летнего земляка Мозеса Итауму. Бывший соперник Александра Усик рассказал, какой дал ответ.

41-летний британский боксер рассказал, что несколько недель назад было подобное предложение. Дерек Чисора и Мозес Итаума могли провести очную битву в Саудовской Аравии, если бы ветеран бокса согласился на приглашение, информирует 24 Канал со ссылкой на TalkSPORT Boxing.

Вот это да Ветеран бокса "переобулся" перед реваншем Усик – Дюбуа

Чисора мог подраться с Итаумой

Дерек Чисора даже назвал сумму, которую ему предлагали за этот поединок.

Мне позвонили несколько недель назад и предложили провести бой с Мозесом Итаумой в Саудовской Аравии. Я отказался. Они сказали: "2 миллиона". Я ответил: "Нет, я пас",

– сказал Чисора.

К слову. Следующий бой станет для Дерека Чисоры юбилейным 50-м в профи-ринге. В предыдущих встречах оформил 36 побед (23 – нокаутом) при 13 поражениях. Отметим, что британец на публику сделал голосование за следующего соперника среди изображений Усика, Дюбуа и Джошуа после своего победного боя с Отто Валлином. Британская публика выбрала ему украинского чемпиона мира.

Напомним, что WBO готова одобрить бой между Чисорой и Джозефом Паркером, если боксеры захотят провести трилогию.

Несмотря на отказ Чисоры Итауми таки нашли следующего соперника. Уже 16 августа любители бокса увидят противостояние Мозеса против другого ветерана бокса Диллиана Уайта. Их встреча состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.