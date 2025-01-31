"Хочет курить траву": экс-соперник Усика выдал странное решение об окончании карьеры Фьюри

В начале 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех объявил об окончании карьеры. Решение "Цыганского короля" прокомментировал британский супертяжеловес Дерек Чисора.

Британский боксер рассказал, почему Тайсон Фьюри решил покончить с профессиональным боксом. По словам Дерека Чисоры, "Цыганский король" любит курить траву и употреблять алкогольные напитки. Поэтому и решил повесить перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

К теме "Тайсону станет скучно": экс-чемпион мира предположил, какой бой может вернуть Фьюри в ринг

Чисора попросил оставить в покое Фьюри

Чисора попросил дать Фьюри спокойно насладиться жизнью без профессионального ринга и проведенным временем в кругу семьи.

Если честно, Фьюри хочет покурить траву, и чтобы ему оставили в покое. Того он и завершил. Он курит траву. Когда он перестанет курить траву, он вернется и будет драться. Он долго бежал, устал, а сейчас наслаждается жизнью и выпивкой. Просто дайте ему покой. Позвольте ему жить в мире и наслаждаться отцовством,

– заявил Чисора.

Решение об окончании карьеры Тайсон принял после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024-м году. Фьюри дважды проиграл украинцу по решению судей.

Фьюри не стал ждать боя с Энтони Джошуа. Поэтому промоутер Эй Джея дал Тайсону 3-4 недели на размышления. Однако по словам промоутера Тайсона Фрэнка Уоррена, ближайшее время Фьюри не вернется в бокс.

Напомним, что Чисора тоже дрался против Усика. Было это 31 октября 2020-го года в лондонском "Уэмбли". Боксеры выдали весь 12-раундовый поединок, а победителем по единогласному решению судей стал Усик.