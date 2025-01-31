Британський боксер розповів, чому Тайсон Ф'юрі вирішив покінчити із професійним боксом. За словами Дерека Чісори, "Циганський король" полюбляє курити траву та вживати алкогольні напої. Тому і вирішив повішати рукавички на цвях, пише 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Чісора попросив дати спокій Ф'юрі

Чісора попросив дати Ф'юрі спокійно насолодитись життям без професійного рингу та проведеним часом у колі родини.

Якщо чесно, Ф'юрі хоче покурити траву, і щоб йому дали спокій. Того він і завершив. Він курить траву. Коли він перестане курити траву, він повернеться і буде битися. Він довго біг, втомився, а зараз насолоджується життям і випивкою. Просто дайте йому спокій. Дозвольте йому жити в мирі та насолоджуватися батьківством,

– заявив Чісора.

Рішення про закінчення кар'єри Тайсон прийняв після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му році. Ф'юрі двічі програв українцю за рішенням суддів.

Ф'юрі не став чекати бою з Ентоні Джошуа. Тому промоутер Ей Джея дав Тайсону 3-4 тижні на роздуми. Однак за словами промоутера Тайсона Френка Воррена, найближчим часом Ф'юрі не повернеться у бокс.

Нагадаємо, що Чісора теж бився проти Усика. Було це 31 жовтня 2020 року у лондонському "Вемблі". Боксери видали увесь 12-раундовий двобій, а переможцем за одноголосним рішенням суддів став Усик.