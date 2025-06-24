Экс-соперник Усика заговорил, что бой Уайт – Итаума может закончиться убийством в ринге

Диллиан Уайт согласился провести бой против значительно более молодого соперника из Великобритании Мозеса Итаумы. Их встреча запланирована на 16 августа 2025 года.

Противостояние примет столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Это будет битва 37-летнего ветерана бокса и 20-летнего будущего королевского веса. Накануне боя Дерек Чисора обратился к Диллиану Уайту, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Чисора о решении Уайта принять бой против Итаумы

Бывший соперник Александра Усика считает, что Уайт совершил ошибку, когда согласился на этот поединок. Чисора отметил постоянный рост и прогресс Итаумы, которому пророчат королевскую вершину хевивейта после ухода на пенсию украинского чемпиона мира.

Я звонил Уайту и говорил: "Для чего ты принял этот бой? Итаума – на ходу, он становится все лучше с каждым днем". Нужно на кого-то вызвать полицию и арестовать за возможное убийство (Уайта – 24 Канал). Это неправильный бой для Диллиана,

– заявил Чисора.

Отметим, что Дереку также предлагали бой против Итаумы. Однако 41-летний британец отказался от данного предложения в отличие от Уайта.

Справка. Диллиан Уайт провел в профессионалах 33 поединка: 30 побед (20 – нокаутом), 3 поражения. Зато Мозес Итаума в свои 20 лет имеет за своей спиной 12 побед (10 – нокаутом) и владеет титулом чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental, которого успешно защищал уже трижды.

Напомним, что Диллиан отказался выходить в ринг 7 июня, когда должен был провести поединок против украинца Владислава Сиренко. Видно, что это он сделал ради битвы с Мозесом.