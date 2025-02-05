"Спорт для мерзавцев": ветеран супертяжелого веса рассказал, как быть профессиональным боксером

Дерек Чисора провел немало поединков за свою достаточно долгую карьеру. Опытный ветеран супертяжелого веса поделился мыслями о боксе.

"Мальчик" рассказал, как это быть профессиональным боксером. Британец также высказался для кого именно этот вид спорта, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Откровенное признание Чисоры

Дерек Чисора долго не подбирал слов, чтобы описать своих коллег по цеху. Ветеран хевивейта высказался относительно тех людей, которые идут в бокс.

Британец отметил, что хороший человек не будет заниматься этим видом спорта. В частности, Чисора заявил, что в боксе одновременно много денег, но также он для бедняков.

Это спорт для мерзавцев, но мы его любим. Это безумие, он наполнен мерзавцами, но мы любим этих мерзавцев. Любой, кто занимается боксом – мерзавец, и мы их любим. Здесь нет двух мнений, ты не приходишь в бокс, потому что ты хороший человек,

– сказал Чисора.

Дерек также сравнил бокс с другими видами спорта. Чисора отметил, что теннис для богачей, где нужна куча денег чтобы оплачивать тренировки, а бокс, наоборот, не требует большого количества расходов.

Напомним, что Дерек Чисора вскоре выйдет на ринг, где встретится с Отто Валлином. Поединок в английском Манчестере запланирован на 8 февраля.