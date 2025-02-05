"Хлопчик" розповів, як це бути професійним боксером. Британець також висловився для кого саме цей вид спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Відверте зізнання Чісори

Дерек Чісора довго не добирав слів, щоб описати своїх колег по цеху. Ветеран хевівейту висловився щодо тих людей, які йдуть у бокс.

Британець зазначив, що хороша людина не буде займатись цим видом спорту. Зокрема, Чісора заявив, що у боксі водночас багато грошей, але також він для бідняків.

Це спорт для мерзотників, але ми його любимо. Це божевілля, він наповнений мерзотниками, але ми любимо цих мерзотників. Будь-хто, хто займається боксом – мерзотник, і ми їх любимо. Тут немає двох думок, ти не приходиш у бокс, бо ти хороша людина,

– сказав Чісора.

Дерек також порівняв бокс іншими видами спорту. Чісора зазначив, що теніс для багатіїв, де потрібна купа грошей аби оплачувати тренування, а бокс, навпаки, не потребує великої кількості витрат.

Нагадаємо, що Дерек Чісора незабаром вийде у ринг, де зустрінеться з Отто Валліним. Поєдинок в англійському Манчестері заплановано на 8 лютого.