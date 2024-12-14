40-летний британский боксер выдал дерзкое заявление о победе, в которую верит только сам Чисора. Дерек заверил, что победил бы Усика, но при этом отдал бы Александру хотя бы один раунд, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut.

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Самоуверенное заявление Чисоры

Похоже, что Чисора забыл то беззубое поражение, которое украинец ему нанес в 31 октября 2020-го года. Прошло всего четыре года, а Дерек уже строит нереальные мечты.

Также британец не исключил, что в будущем может провести еще один поединок против украинского чемпиона.

Я бы победил его. Сколько раундов я проиграл ему? Один? Точно. Возможно, это будет мой 50-й бой, кто знает,

– заявил Чисора.

Справка. Бой Усик – Чисора должен был состояться в мае 2020-го, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на осень того же года. Поединок на лондонском стадионе "Уэмбли" продолжался все 12 раундов, а Александр одержал победу по единогласному решению судей.

Уже 21 декабря этого 2024-го года Усик сойдется в реванше с Тайсоном Фьюри. Их встреча снова состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Боксеры 12 декабря закончили свои тренировочные лагеря и отправились к месту проведения поединка. В Украине вторую встречу Усика и Фьюри можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO в ночь с 21-го на 22-е декабря.

Первый поединок закончился победой Усика по раздельному решению судей. Еще перед реваншем "Цыганский король" уже заявил, что хочет устроить трилогию в истории противостояния против Александра.