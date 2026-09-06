Не Украина: где живут дети Виталия Кличко

Мэр Киева и бывший профессиональный боксер Виталий Кличко воспитывает троих детей. У него двое сыновей – Егор-Данило и Максим-Александр, а также дочь Елизавета-Виктория.

Дети Кличко уже давно находятся за пределами Украины, где получают образование. При этом из-за учебы и личных обстоятельств они могут менять страны проживания. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Где живут дети Виталия Кличко

Старший сын Кличко, Егор-Даниил, родился в 2000 году. Сейчас он живет в Лондоне.

Дочь мэра Киева Елизавета-Виктория родилась в 2002 году. Раньше она жила в США, а затем училась в Нидерландах, где изучала психологию в одном из университетов.

Младший сын экс-боксера, Максим-Александр, родился в 2005 году. Он учился в частной школе в Великобритании, а сейчас получает образование в США. В отличие от отца, Максим не выбрал профессиональную карьеру в боксе. Он увлекся баскетболом и стал баскетболистом.

Еще до развода Кличко с Натальей Егоровой их дети в основном жили и учились за границей. Семья долгое время проживала в Германии.

Напомним, о разводе бывшего боксера с женой стало известно в августе 2022 года после 25 лет брака. На протяжении многих лет супруги жили отдельно в разных странах: Егорова в основном находилась в Гамбурге (Германия), тогда как Кличко сосредоточился на работе в Киеве.