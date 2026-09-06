Діти Кличка вже тривалий час перебувають за межами України, де здобувають освіту. Водночас через навчання та особисті обставини вони можуть змінювати країни проживання. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Де живуть діти Віталія Кличка

Старший син Кличка, Єгор-Данило, народився у 2000 році. Нині він живе у Лондоні.

Донька мера Києва Єлизавета-Вікторія народилася у 2002 році. Раніше вона жила у США, а згодом навчалася в Нідерландах, де вивчала психологію в одному з університетів.

Молодший син ексбоксера, Максим-Олександр, народився у 2005 році. Він навчався у приватній школі у Великій Британії, а нині, здобуває освіту у США. На відміну від батька, Максим не обрав професійну кар'єру в боксі. Він захопився баскетболом та став баскетболістом.

Ще до розлучення Кличка з Наталією Єгоровою їхні діти переважно жили та навчалися за кордоном. Родина тривалий час мешкала у Німеччині.

Нагадаємо, про розлучення колишнього боксера з дружиною стало відомо у серпні 2022 року після 25 років шлюбу. Протягом багатьох років подружжя жило окремо в різних країнах: Єгорова переважно перебувала в Гамбурзі (Німеччина), тоді як Кличко був зосереджений на роботі в Києві.