Не бокс: чем зарабатывают на жизнь дети Виталия Кличко

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Финансы, психология и профессиональный баскетбол – чем занимаются дети известного боксера и какие направления выбрали для своего будущего, расскажет 24 Канал.

Старший сын Егор-Даниэль Кличко – карьера в финансах

26-летний Егор-Даниэль Кличко решил не продолжать спортивное дело отца и своего дяди Владимира Кличко. Вместо этого он заинтересовался бизнесом и финансами.

Он учился в Великобритании, в частности окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE), где получал знания в сфере бизнеса, менеджмента и финансов.

По окончании учебы Егор выбрал карьеру в трейдинге. Сейчас он работает в большой трейдинговой компании в Великобритании и ведет преимущественно закрытый образ жизни.

Виталий Кличко со старшим сыном / Фото из инстаграма vitaliyklitschko

Елизавета-Виктория Кличко – будущая психологиня

Единственная дочь Виталия Кличко и Натальи Егоровой, которой вскоре исполнится 24 года, связала свое будущее с психологией.

Елизавета проживает в Нидерландах, где получает высшее образование по выбранной специальности. Девушка планирует стать профессиональным психологом.

Ее мать поддерживает выбор дочери и убеждена, что со временем она станет прекрасным специалистом в своей области. Как и старший брат, Елизавета не стремится к публичности и редко появляется в информационном пространстве.

Егорова с дочерью / Фото из инстаграма natalia_yegorova

Максим Кличко – профессиональный баскетболист в США

Самый младший сын бывших супругов, 21-летний Максим-Александр Кличко, единственный из детей выбрал профессиональный спорт. Однако, в отличие от отца и дяди, он решил связать свою жизнь не с боксом, а с баскетболом.

У молодого человека исключительные физические данные: его рост превышает 216 сантиметров. Ранее Максим выступал во Франции за клуб "Монако", а впоследствии продолжил спортивную карьеру в США.

Сейчас он играет за команду Университета Восточной Каролины в первом дивизионе студенческой баскетбольной лиги NCAA. Кроме того, Максим представляет Украину на международном уровне в составе национальной сборной по баскетболу.

Максим Кличко / Фото из инстаграма maximklitschko1

Дети поддерживают тесные отношения, несмотря на то что живут в разных странах

По словам Егоровой, несмотря на то, что все трое детей сейчас живут в разных странах, они сохраняют близкие отношения и поддерживают друг друга.

Напомним, Кличко и Егорова прожили в браке более 25 лет. Пара поженилась в 1996 году, у них родилось трое детей: Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим-Александр. О разводе бывших супругов стало известно в августе 2022 года.