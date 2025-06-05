Возвращение известного боксера откладывается: в чем причина

Бывший временный чемпион мира в хэвивейте Диллиан Уайт должен был вернуться в ринг 7 июня. Однако промоутер Фрэнк Уоррен признался, что возвращение Уайта откладывается.

По словам Фрэнка Уоррена, Диллиан Уайт не вернется в ринг в начале лета 2025-го. Однако причиной этой отсрочки боя не стала травма боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Почему откладывается возвращение в ринг Уайта

Промоутер сообщил, что у Уайта появилась возможность проведения большого боя в августе 2025-го.

Он теперь не будет в карде. У него появилась возможность большого, большого боя в августе, и мы сейчас пытаемся финализировать это. Это действительно большой поединок для него, поэтому он получит приоритет. Он хочет этого, он хочет бой большего масштаба, чем тот, что был бы в Ипсвиче. Именно это и произойдет. Это действительно очень большой бой,

– сказал Уоррен.

Справка. Диллиан Уайт должен был подраться в андеркарде боя Фабио Уордли – Джастис Гани, но соперник британца не был известен.

Отметим, что ранее Диллиан назвал нескольких соперников, с которыми хотел бы разделить один ринг. Среди их числа Энтони Джошуа, Филип Хргович, Джозеф Паркер и Деонтей Уайлдер.

Последний раз Уайт выходил в ринг зимой прошлого года, когда оформил досрочную победу в 7-м раунде над Эбенезерой Тетте. Также Диллиан должен был провести поединок против Джо Джойса, но последний отказался от поединка из-за травмы пальца. За спиной британского боксера 33 проведенных боя, в которых он одержал 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях.