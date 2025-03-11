Президент UFC неожиданно может сорвать грандиозный бой Усика

Алекс Перейра ранее заговорил о возможной битве с Александром Усиком. Непобедимый украинский боксер тоже не против выйти в один ринг против суперзвезды UFC.

Однако это желанное противостояние может не состояться. Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможный бой Александра Усика против Алекса Перейры, пишет 24 Канал со ссылкой на Championship Rounds.

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Поединка Усик – Перейра может не быть

Глава выступил с категорическим заявлением относительно переходов бойцов смешанных единоборств в бокс.

Бой Перейра – Усик? Да, у нас есть бойцы, которые хотят боксировать. Но я буквально не хочу видеть никого из них в ринге. Боксеры останутся в боксе, а бойцы ММА – в ММА,

– заявил Уайт.

Напомним, что Перейра бросил вызов Усику, когда еще был в статусе чемпиона UFC. Но в ночь на 9-е марта потерял пояс. Алекс сенсационно уступил россиянину Магомеду Анкалаеву: 49-46, 48-47 (дважды).

Отметим, что Александр Усик продолжает ждать официального объявления своего следующего соперника. Вероятно, что поклонники бокса увидят реванш против Даниэля Дюбуа после победы над британцем летом 2023-го.

Уже даже была информация, что команды Усика и Дюбуа провели предварительные переговоры.