"Худший опыт в жизни": известный боксер раскритиковал поездку в Украину к Усику

Британский боксер Дэйв Аллен в 2020 году помогал Александру Усику готовиться к поединку против Дерека Чисоры. Спустя несколько лет спортсмен рассказал о своем опыте пребывания в Украине.

В эфире ютуб-канала Matchroom Boxing Аллен, который спарринговал с украинцем, заявил, что это был один из худших опытов в его жизни. Спортсмен пожаловался, что в Украине днем ему было жарко, а ночью холодно.

Как британский боксер описал тренировку с Усиком в Украине?

Британец признался, что голодал, а также ему не понравилась местная еда. Боксер добавил, что потерял 9,5 килограмма и побывал в нокауте во время тренировки.

Я поехал в Украину, когда спарринговал с Усиком. Это был один из худших опытов в моей жизни. Я не ел. Было очень холодно. Мне не нравилась еда. Поэтому в последний день меня нокаутировали ударом в подбородок. Я похудел примерно на 9,5 килограмма,

– сказал Аллен.

Спортсмен рассказал, что в первую ночь спал без одеяла и проснулся дрожа, а покинуть тренировочный лагерь досрочно не смог из-за коронавируса.

Впрочем, относительно Усика, то Аллен сказал, что украинец "абсолютно замечательный парень".

Обратите внимание. По данным BoxRec, на профессиональном ринге Аллен провел 34 поединка. В активе 33-летнего бойца 24 победы, из которых 19 нокаутом. В пассиве британца 8 поражений и еще две ничьи.

Что известно о бое Усика с Чисорой?