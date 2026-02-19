"Худший опыт в жизни": известный боксер раскритиковал поездку в Украину к Усику
- Британский боксер Дэйв Аллен назвал свою поездку в Украину для спаррингов с Александром Усиком одним из худших опытов в жизни.
- Аллен пожаловался на климатические условия, питание и потерю веса, но отметил, что Усик является "абсолютно замечательным парнем".
Британский боксер Дэйв Аллен в 2020 году помогал Александру Усику готовиться к поединку против Дерека Чисоры. Спустя несколько лет спортсмен рассказал о своем опыте пребывания в Украине.
В эфире ютуб-канала Matchroom Boxing Аллен, который спарринговал с украинцем, заявил, что это был один из худших опытов в его жизни. Спортсмен пожаловался, что в Украине днем ему было жарко, а ночью холодно.
Как британский боксер описал тренировку с Усиком в Украине?
Британец признался, что голодал, а также ему не понравилась местная еда. Боксер добавил, что потерял 9,5 килограмма и побывал в нокауте во время тренировки.
Я поехал в Украину, когда спарринговал с Усиком. Это был один из худших опытов в моей жизни. Я не ел. Было очень холодно. Мне не нравилась еда. Поэтому в последний день меня нокаутировали ударом в подбородок. Я похудел примерно на 9,5 килограмма,
– сказал Аллен.
Спортсмен рассказал, что в первую ночь спал без одеяла и проснулся дрожа, а покинуть тренировочный лагерь досрочно не смог из-за коронавируса.
Впрочем, относительно Усика, то Аллен сказал, что украинец "абсолютно замечательный парень".
Обратите внимание. По данным BoxRec, на профессиональном ринге Аллен провел 34 поединка. В активе 33-летнего бойца 24 победы, из которых 19 нокаутом. В пассиве британца 8 поражений и еще две ничьи.
Что известно о бое Усика с Чисорой?
Аллен находился в тренировочном лагере Усика, который готовился ко второму поединку в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Бой состоялся в октябре и закончился сложной победой украинца.
Известный катмен из Канады Расс Анбер, который также сотрудничает с Усиком, сказал, что Чисора был самым тяжелым соперником в карьере Александра. Впрочем, боксер из Крыма в свое время говорил, что сложнее всего ему было драться с Тайсоном Фьюри.
Интересно, что Чисора, который в апреле в юбилейном 50-м поединке встретится с Деонтеем Уайлдером, рассказывал, что после боя представители команды Усика признались ему в сомнениях относительно результата.
По словам эпатажного британца, тренеры украинца зашли в его раздевалку и сказали, что думали, что именно он выиграл этот бой. Более того, британец убежден, что выиграл по меньшей мере шесть раундов в поединке.