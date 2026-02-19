Фрэнк Санчес и Ричард Торрес определит обязательного претендента на пояс украинца. Об этом сообщает журнал The Ring.

Кто может стать соперником Усика?

Поединок состоится 28 марта в Лас-Вегасе в андеркарде боя Себастьян Фундора – Кит Турман. Победитель этого противостояния станет официальным претендентом на титул, которым владеет Усик.

Ранее издание talkSPORT писало, что Усику, вероятно, придется разделить ринг с Торресом-младшим, который является один из самых перспективных боксеров США.

Он быстро поднялся на вершину рейтинга в своей весовой категории. Например, в рейтинге IBF 26-летний американец занимает четвертую позицию.

Что известно о Торресе?

Торрес, как и Усик – левша, который выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года в тяжелом весе за команду США.

Через два года он перешел в профессионалы и, победил целый ряд соперников. В течение четырех лет он проводил три поединка в год, что позволили ему войти в десятку лучших в рейтинге.

Как свидетельствуют данные BoxRec, на его счету уже 14 побед, из которых сразу 12 нокаутом. Процент досрочных побед американца составляет более 85%.

Что ждет Усика?