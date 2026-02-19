Фрэнк Санчес и Ричард Торрес определит обязательного претендента на пояс украинца. Об этом сообщает журнал The Ring.
Смотрите также "Денежная корова": Фьюри сделал дерзкое заявление относительно Усика
Кто может стать соперником Усика?
Поединок состоится 28 марта в Лас-Вегасе в андеркарде боя Себастьян Фундора – Кит Турман. Победитель этого противостояния станет официальным претендентом на титул, которым владеет Усик.
Ранее издание talkSPORT писало, что Усику, вероятно, придется разделить ринг с Торресом-младшим, который является один из самых перспективных боксеров США.
Он быстро поднялся на вершину рейтинга в своей весовой категории. Например, в рейтинге IBF 26-летний американец занимает четвертую позицию.
Что известно о Торресе?
Торрес, как и Усик – левша, который выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года в тяжелом весе за команду США.
Через два года он перешел в профессионалы и, победил целый ряд соперников. В течение четырех лет он проводил три поединка в год, что позволили ему войти в десятку лучших в рейтинге.
Как свидетельствуют данные BoxRec, на его счету уже 14 побед, из которых сразу 12 нокаутом. Процент досрочных побед американца составляет более 85%.
Что ждет Усика?
В июле 2025 года 39-летний Усик победил Даниэля Дюбуа и снова объединил все четыре титула в супертяжелом весе. После этого боксер потерял пояс WBO, ведь отказался от обязательной защиты.
Украинец получил разрешение от WBC провести добровольную защиту пояса, после чего его ждет также обязательный бой. Соперником спортсмена должен стать немец Агит Кабаел.
Кроме того, потенциальными соперниками Усика являются два британца – Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри. Оба боксера желают поквитаться с украинцем за поражения в прошлом.
В то же время чемпион мира до сих пор не объявил планы на 2026 год после того, как его бой с Деонтеем Уайлдером сорвался. По данным СМИ, Усик близок к подписанию контракта на поединок против Рихо Верховена.