Френк Санчес та Річард Торрес визначить обов'язкового претендента на пояс українця. Про це повідомляє журнал The Ring.

Хто може стати суперником Усика?

Поєдинок відбудеться 28 березня у Лас-Вегасі в андеркарді бою Себастьян Фундора – Кіт Турман. Переможець цього протистояння стане офіційним претендентом на титул, яким володіє Усик.

Раніше видання talkSPORT писало, що Усику, ймовірно, доведеться розділити ринг з Торресом-молодшим, який є один з найперспективніших боксерів США.

Він швидко піднявся на вершину рейтингу у своїй ваговій категорії. Наприклад, у рейтингу IBF 26-річний американець займає четверту позицію.

Що відомо про Торреса?

Торрес, як і Усик – шульга, який виграв срібну медаль на Олімпійських іграх 2020 року у важкій вазі за команду США.

Через два роки він перейшов у професіонали і, переміг цілу низку суперників. Протягом чотирьох років він проводив три поєдинки на рік, що дозволили йому увійти до десятки найкращих у рейтингу.

Як свідчать дані BoxRec, на його рахунку вже 14 перемог, з яких відразу 12 нокаутом. Відсоток дострокових перемог американця складає понад 85%.

Що чекає на Усика?