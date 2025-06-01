"Это смешно": бывший спарринг-партнер Усика высмеял слухи о титульном бое для Итаумы

Британский боксер Дэвид Аллен высказал свое мнение относительно будущего титульного боя для Мозеса Итаумы. Бывший спарринг-партнер Александра Усика не понимает логики команды 20-летнего британского бойца.

Дэвид Аллен трезво оценил шансы Мозеса Итаумы против топовых гигантов хевивейта. 33-летний боксер из Великобритании отметил резкую разницу в уровне соперников для молодого бойца, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Аллен о чемпионском бое для Итаумы

По словам бывшего спарринг-партнера Александра Усика, бой за чемпионский титул для Итаумы выглядит как шутка. Аллен уверен, что Мозес еще очень далек от таких поединков, как против временного чемпиона мира WBO Джозефа Паркера.

Переход от тех соперников, с которыми сейчас бьется Итаума, к Джозефу Паркеру – это просто гигантский скачок. Это было бы ужасное матчмейкерство. Это было бы безответственно. Люди говорят, что Итаума скоро будет драться за чемпионский титул – это смешно. Итаума еще очень далек от этого уровня. Да, он может победить любого за два-три раунда, но мы еще не видели его в глубоких водах – дальше третьего раунда,

– заявил Аллен.

Отметим, что ближайший бой Итаума проведет в андеркарде реванша Усика против Дюбуа.

В последний раз Мозес Итаума выходил в ринг 24 мая 2025 года. В тот день британец подрался против вдвое старшего за себя Майка Балогана. Однако колоссальная разница в возрасте не помешала Итауме победить. Поединок закончился уже во втором раунде. Быстрая победа позволила Итауми в третий раз защитить пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в хевивейте.

Сейчас за спиной Мозеса Итауми 12 боев, в которых он ни разу не проиграл и 10 раз отправлял соперников в нокаут.