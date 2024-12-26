Звездный боксер хочет подраться с Усиком: он уже побеждал украинца

Боксер полутяжелого веса Дэвид Бенавидес заговорил о желании провести бой против Александра Усика. Американский боец предположил, что возможный бой против непобедимого украинца станет самым сложным в его карьере.

Дэвид Бенавидес не готов выходить в ринг против Александра Усика прямо сейчас. Американский боксер сомневается, что получил достаточно опыта, чтобы боксировать против бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте, передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.

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Когда может состояться бой Бенавидес – Усик

Звездный боец реально оценил свой уровень и предположил, что может провести бой против Усика через несколько лет, если Александр еще будет продолжать карьеру.

Сначала я должен победить топов в своем весе. Не думаю, что у меня есть достаточно опыта для поединка с Усиком. Но возможно в будущем этот бой может состояться. Может мы проведем бой через 5-6 лет, но сколько Усику тогда будет? 40 лет? Я уважаю Усика, это лучший боксер в истории. Я не откажусь провести с ним бой, но это точно будет самый тяжелый поединок в моей жизни,

– заявил Бенавидес.

Справка. Дэвид Бенавидес уже имеет за своей спиной успешный опыт выступлений против украинского боксера. В июне 2024-го года американец одержал победу по единогласному решению судей над Александром Гвоздиком – 116-112, 117-111 и 119-109. Обидчик Гвоздика нанес украинцу второе поражение в карьере и получил "временный" пояс WBC.

Перед боем с Гвоздиком Бенавидес оформил досрочную победу над Деметриусом Андраде и поднялся в полутяжелый дивизион.