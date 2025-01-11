Самые известные из них, это Мартин Баколе, Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума, Джей Опетая. Дэвид Бенавидес также выразил желание провести бой с Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Бенавидес хочет бой с Усиком

Дэвид Бенавидес поделился мыслями относительно боя с Александром Усиком. Американский боксер оценил шансы встретиться с украинским чемпионом в ринге.

Бенавидес заметил, что для поединка с Усиком нужно быть более опытным. О возможности проведения боя, то 28-летний боксер заверил, что все может произойти.

Усик? Не думаю, что у меня достаточно опыта именно сейчас, чтобы ему противостоять. Я просто на 100 процентов честный. Но в будущем я готов, никогда не говори никогда,

– сказал Бенавидес.

Отметим, что Дэвид соревновался во второй средней, полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Сейчас Бенавидес действующий временный обладатель пояса WBC и бывший двукратный чемпион мира WBC во втором среднем весе.

Напомним, что Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде и подтвердил звание "Безоговорочного". Украинец сохранил за собой чемпионские пояса WBC, WBA и WBO.