"Это безумие": звездный боксер шокирован бешеными гонорарами за бой Усик – Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели две очные встречи в 2024-м году. Суммарно общий гонорар за два поединка составил 340 миллионов долларов.

Если в первом поединке больше заработал Тайсон Фьюри, то в реванше соотношение гонорара было уже в пользу Александра Усика. В обоих поединках победил украинец (раздельное и единогласное решение судей).

К теме Рекордный год: сколько заработал Усик в 2024-м

Бенавидес о гонорарах Усика и Фьюри

Временный чемпион мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес высказался относительно гонораров за битву Усика и Фьюри. Звездный боксер шокирован суммами, которые шейхи готовы выложить, чтобы провести в Саудовской Аравии лучшие боксерские вечера бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

Турки делает замечательную работу. Он устраивает эти массовые бои. Я думаю, что это дает всем другим бойцам надежду на будущее, что вам позвонят и вы сможете получить бой за 50 миллионов долларов. Сколько получили Тайсон Фьюри и Александр Усик? 100 миллионов долларов? Это безумие,

– заявил Бенавидес.

28-летний боксер из США отметил, что это огромные деньги, а боксеры уже пережили то время, когда в ринге нельзя было зарабатывать целую гору денег. Бенавидес похвалил работу руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

К слову. В июне 2024-го года Дэвид Бенавидес победил украинца Александра Гвоздика по единогласному решению судей и получил временный титул WBC.

Однако временный чемпион мира отметил, что не нужно забывать о проведении больших вечеров бокса в США. Бенавидес добавил, что хочет быть бойцом в Вегасе.